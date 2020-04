MANNHEIM (dpa-AFX) - "Mannheimer Morgen" zu Macrons Fernsehansprache:



"In allen bisherigen großen Reden hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den deutschen Partner und die strategische Bedeutung der Achse Paris-Berlin explizit hervorgehoben. In dieser jüngsten Rede aber nicht. In der Corona-Krise ziehen sich die europäischen Partner hinter ihre nationalen Grenzen zurück. Leider gilt das auch für Macron und damit ausgerechnet für den Mann, der sich sonst so gern als europäischer Visionär stilisiert. Aber wo ist er geblieben, der europäische Visionär Macron?"/yyzz/DP/he