HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Notkrediten/IWF:



"Noch hat sich das Virus in manchen armen Ländern wie etwa in Afrika vergleichsweise wenig verbreitet. Die Angst vor Hunger ist oft viel größer als die vor Corona. Doch die Wucht der wirtschaftlichen Virus-Folgen wird arme und aufstrebende Länder besonders stark treffen. Da ist sie wieder, die geteilte Welt. Den einen geht es ums nackte Überleben, den anderen um die Sicherung ihres Wohlstands. 25 Ländern hat der Internationale Währungsfonds (IWF) Notkredite versprochen. An der Misere an sich wird das wenig ändern. Afrika braucht Investoren und Kapital."