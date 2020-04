LEER (dpa-AFX) - "Ostfriesen-Zeitung" zur Abwrackprämie:



"Sollten die Verbraucher tatsächlich in großem Stil in neue Autos investieren, würde das Geld an anderer Stelle fehlen. Zu spüren bekäme dies wohl am stärksten die Tourismusbranche. Eine Ausgabenbeschränkung beim Reisen dürfte Ostfriesland kurioserweise zum Vorteil gereichen - kann man hier doch gut, günstig und klimafreundlich Urlaub machen. Und dass mehr verkaufte Autos für die Region ein Gewinn wären, bedarf keiner näheren Erläuterung. Allerdings sollte die Kaufprämie zwingend an die Elektromobilität gebunden sein. Dann würde - sozusagen als Mitnahmeeffekt - auch die Onshore-Energie profitieren. Mehr Tourismus, mehr E-Autos, mehr Windkraft - das wäre wirklich ein Ostfrieslandplan nach Maß."