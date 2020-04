In der Woche vom 6. bis 12. April zählte der Flughafenbetreiber Fraport an Deutschlands grösstem Airport 46'338 Fluggäste und damit 96,8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie er am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. In der Woche zuvor hatte der Rückgang bereits mehr als 95 Prozent betragen. Das Aufkommen an Fracht und Luftpost ...

Den vollständigen Artikel lesen ...