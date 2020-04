FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt und damit die Kursgewinne vom Vortag nahezu halten können. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0974 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0963 Dollar festgesetzt.



Am Vortag war der Euro trotz einer pessimistischen Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) für die weitere konjunkturelle Entwicklung der Eurozone deutlich gestiegen. Der IWF erwartet dort wegen der Folgen der Corona-Krise einen Einbruch der Wirtschaftsleistung von gut sieben Prozent. Gestützt wurde der Euro durch eine allgemein freundliche Stimmung an den internationalen Finanzmärkten nach den Osterfeiertagen.



Im weiteren Handelsverlauf dürften Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone in den Mittelpunkt des Interesses rücken. Auf dem Programm stehen Preisdaten aus Frankreich, Italien und Spanien./jkr/ssc/jha/