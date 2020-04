FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.04.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.04.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTEXH8 XFRA DE000A0H08P6 ISH.S.EU.600 RET.U.ETF A. 0.066 EUREXH7 XFRA DE000A0H08N1 ISH.S.E.600 P+HG U.ETF A. 0.447 EUREXH1 XFRA DE000A0H08M3 IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A. 0.323 EUREXH6 XFRA DE000A0H08L5 IS.S.E.600 MEDIA U.ETF A. 0.005 EUREXH5 XFRA DE000A0H08K7 IS.S.E.600 INSUR.U.ETF A. 0.021 EUREXH4 XFRA DE000A0H08J9 IS.S.E.600 I.G+S.U.ETF A. 0.196 EUREXH3 XFRA DE000A0H08H3 IS.S.E.600 FO.+B.U.ETF A. 0.151 EUREXH2 XFRA DE000A0H08G5 IS.S.E.600 FIN.S.U.ETF A. 0.107 EUREXV7 XFRA DE000A0H08E0 IS.S.EU.600 CHEM.U.ETF A. 0.149 EUREXV6 XFRA DE000A0F5UK5 IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A. 0.010 EUREXV1 XFRA DE000A0F5UJ7 IS.S.EU.600 BANK.U.ETF A. 0.085 EUR2PZ XFRA CH0284142913 PLAZZA AG NAM. A SF-,50 5.690 EURXFRA DE000HSH4UD6 HCOB MZC 13 14/29 0.001 %ZZRW XFRA LU0224473941 ALLIANZ STFT NACH A(EUR) 1.185 EURXFRA DE000HSH4YN7 HCOB IZ 1 15/27 0.001 %CPOF XFRA TH0101A10Z19 CHAROEN POKPH.-FGN- BA 1 0.011 EUR5CX XFRA US20451Q1040 COMPASS DIV. HLDGS SBI 0.329 EURXRHA XFRA LU1960394903 FU FDS-BDS MONTHLY INC.P 0.710 EUR2GCB XFRA MX01CH170002 GRUPO COM.CHEDRAUI B CL.I 0.017 EURWPOB XFRA US3846371041 GRAHAM HLDGS CO. 1.325 EURBPFG XFRA TH0148A10Z14 BANPU PCL -FGN- BA 1 0.007 EUR22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.087 EURGGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.022 EURAU61 XFRA ZAE000255915 ABSA GROUP LTD. RC 2 0.310 EURSN2 XFRA CH0010754924 SCHWEITER TECHS INH. SF 1 37.936 EURA60 XFRA IE00BY9D5467 ALLERGAN PLC DL-,0001 0.676 EURZZR9 XFRA LU1302929846 AGIF-ALL.EU.EQ.DI.AMGH2DL 0.071 EUR2H2A XFRA US90187B4086 TWO HARBORS INV.NEW-,0001 0.046 EURKRKA XFRA US49989A1097 KOC HOLDING ADR/5 TN 1 0.284 EUR