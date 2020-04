FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.04.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.04.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

CS1 XFRA US1651671075 CHESAPEAKE EN. DL-,01

0JUB XFRA US48138L2060 JUMEI IN.H.ADR A1 DL-0002

TGE1 XFRA CH0276837694 MOBILEZONE NAM. SF-,01

EQ4 XFRA AU000000CIO3 CONNECTED IO LTD

