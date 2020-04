Lieferbar sind Kontaktlinsen aller wichtigen Hersteller in allen gängigen Sehstärken.Mägenwil - Kundinnen und Kunden von BRACK.CH können nun online auch Kontaktlinsen bestellen. Lieferbar sind Kontaktlinsen aller wichtigen Hersteller in allen gängigen Sehstärken. Bereits seit Einführung des Drogeriesortiments im Frühjahr 2019 bietet BRACK.CH Pflegeprodukte für Kontaktlinsen und Augen an. Die jetzt erfolgte Erweiterung sei im Rahmen des auf mehrere Schritte ausgelegten...

Den vollständigen Artikel lesen ...