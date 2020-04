FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafen Frankfurt hat wegen der Coronavirus-Krise in der 15. Kalenderwoche nur 46.338 Passagiere abgefertigt. Wie die Betreibergesellschaft Fraport mitteilte, betrug der Rückgang in der Woche zum 12. April somit 97 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Frachtaufkommen ging um 28 Prozent auf 32.027 Tonnen zurück. Bei Cargo-Flügen sei zwar ein Plus von 29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu verzeichnen. Dies kompensiere den Wegfall der Beiladefracht auf Passagierflügen aber nur teilweise.

Im März zählte der Flughafen Frankfurt den weiteren Angaben vom Mittwoch zufolge etwa 2,1 Millionen Passagiere, ein Minus von 62,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Kumuliert über die ersten drei Monate des Jahres habe der Rückgang bei minus 24,9 Prozent gelegen.

Die Reisebeschränkungen und der Nachfrageeinbruch durch die Corona-Pandemie wirkten sich massiv aus. Diese Entwicklung verstärkte sich im Monatsverlauf, so Fraport weiter. Auch die Sonderflüge im Rahmen von Rückholprogrammen der Reiseveranstalter und der Bundesregierung hätten diese Effekte nur leicht abmildern können.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2020 01:24 ET (05:24 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.