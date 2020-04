Die Aktienmärkte gehen in der Coronakrise derzeit eine große Wette ein: sie glauben, dass die Billionen an Dollars (und anderen Währungen) reichen werden, um die Krise zu meistern. Die Fed wird es richten - der Glaube an die alten Götter ist also zurück, befeuert von den Aussagen von Goldman Sachs, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...