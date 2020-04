Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.Vancouver, BC - 15. April 2020 - Fosterville South Exploration Ltd. (das "Unternehmen") (TSXV:FSX - WKN:A2P2JF - FWB:4TU) freut sich bekannt geben zu dürfen, dass die Aktien des Unternehmens seit heute in Deutschland unter der WKN: A2P2JF an der Frankfurter Börse gehandelt werden können.Fosterville South verfügt über zwei große, zu 100 % unternehmenseigene, hochgradige epizonale Goldprojekte und eine zusammenhängende Gruppe von Liegenschaften im Bundesstaat Victoria, Australien, einschließlich eines 600 Quadratkilometer großen Grundstücks unmittelbar südlich von und innerhalb desselben geologischen Rahmens, in dem sich die Liegenschaften von Kirkland Lake Gold in Fosterville befinden.Auf allen drei Grundstücken von Fosterville South (Lauriston, Providence und Golden Mountain) gab es trotz begrenzter moderner Exploration und Bohrungen eine historische Goldproduktion. Das erstklassige Landpaket wurde über einen mehrjährigen Zeitraum von einem der Gründer und Chief Operating Officer von Fosterville South, Rex Motton, P.Geo, zusammengestellt. Rex Motton wurde in diesem Gebiet geboren und verbrachte seine Teenagerjahre mit der Erkundung der gesamten Gegend, bevor er seinen Abschluss in Geologie erwarb und jahrzehntelang international in der Explorationsbranche tätig war. Herr Motton stellte das Landpaket zusammen, das nun die Aktiva von Fosterville South bildet, und begann Anfang 2017 mit dem Erwerb der Grundstücke.Fosterville South schloss die Finanzierung auf privater Ebene ab und wurde dabei von erstklassigen institutionellen Anlegern und Bergbauexperten unterstützt. Die finanziellen Mittel wurden also nicht im Rahmen des IPOs geraised. Im Rahmen der letzten abgeschlossenen Finanzierung des Unternehmens hält Eric Sprott über die 2176423 Ontario Ltd., ein Unternehmen, das sich in seinem wirtschaftlichen Besitz befindet, 2.500.000 Aktien und ist einer der größten Aktionäre von Fosterville South.Fosterville South ist mit über 6 Millionen Dollar in Barreserven ausreichend finanziert, um auf seinen Projekten ein umfangreiches Bohrprogramm für die zahlreichen hochgradigen Goldvorkommen durchzuführen. Unser erfahrenes Explorationsteam hat bei den Projekten Vorarbeit geleistet, einschließlich geochemischer Bodenuntersuchungen, Probenahmen, geologischer Kartierung und Zusammenstellung historischer Daten im Hinblick auf das bevorstehende Bohrprogramm.ZusammenfassungFosterville South verfügt über ein sehr erfahrenes Management Team und einen Vorstand, die beide nachweislich über eine starke Erfolgsbilanz im Bereich der Exploration und Kapitalmärkte verfügen. Während die Kapitalmarkt- und Verwaltungsabteilungen von Fosterville South von Kanada aus operieren, sind die wichtigsten Teammitglieder in Bezug auf Betrieb und Exploration Australier.Vorstand, Management Team und BeraterBoard, Management and Key AdvisorsJames Hutton, Chairman of the Board of DirectorsBryan Slusarchuk, Chief Executive Officer & DirectorRex Motton, Chief Operating Officer & DirectorJonathan Richards, Chief Financial OfficerJohn Lewins, DirectorRobert McMorran, DirectorCharles Hethey, DirectorDoug Kirwin, AdvisorAm 7. April 2020 wurde Jonathan Richards zum Chief Financial Officer von Fosterville South ernannt, um den in den Ruhestand tretenden Robert McMorran als Chief Financial Officer zu ersetzen, der aber weiterhin Direktor bleiben wird. Fosterville South dankt Herrn McMorran für all seine Bemühungen, Fosterville South beim Börsengang zu unterstützen. Herr Richards verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im ressourcenorientierten Rechnungs- und Finanzwesen. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit an der Toronto Stock Exchange und an der Venture gelisteten Unternehmen, sowie im Umgang mit zahlreichen Privatunternehmen auf der ganzen Welt. Herr Richards verfügt über einen Bachelor-Abschluss mit Auszeichnung in Managementstudien von der Universität von Waikato, Neuseeland. Er begann seine Karriere bei KPMG und ist Mitglied des Institute of Chartered Accountants of British Columbia sowie der Chartered Accountants Australia und Neuseeland.Zu Handelsbeginn wird Fosterville South 44.982.751 Aktien ohne Warrants und 4.495.000 Incentive-Aktienoptionen ausgegeben haben. Fosterville South hat keine Schulden und verfügt über etwa 6,1 Millionen Dollar in bar.Am 7. April 2020 hat das Unternehmen 12-monatige Investor-Relations-Abkommen mit Highland Contact (kontrolliert von Adam Ross) mit Sitz in Kanada und mit Clarkham Capital (kontrolliert von Sebastian Korbach) mit Sitz in England abgeschlossen. Highland Contact erhält CAD $7.000 pro Monat und hat 425.000 Incentive-Aktienoptionen mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Ausübungspreis von $0,40 erhalten. Highland wird während eines Zeitraums von zwölf Monaten die gesamte nordamerikanische Investor-Relations-Arbeit für das Unternehmen koordinieren, einschließlich der Erstellung von Materialien, der Werbung sowie der Abwicklung aller eingehenden Investor-Relations-Kommunikation. Highland Contact ist eine Firma für Unternehmenskommunikation, die öffentliche und private Unternehmen bei der Unternehmenskommunikation und der Entwicklung einer Kapitalmarktstrategie unterstützt. Abgesehen von 125.000 Aktien im Besitz von Herrn Ross und den oben erwähnten Aktienoptionen besitzen Highland Contact und die kontrollierenden Personen weder direkt noch indirekt irgendwelche Wertpapiere von Fosterville South. 