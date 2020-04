Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: Die Börsen in Südkorea bleiben wegen der Parlamentswahl geschlossen.

TAGESTHEMA

Die größten US-Fluggesellschaften haben sich mit der Regierung auf ein milliardenschweres Hilfspaket geeinigt, um Entlassungen während der Coronavirus-Krise zu verhindern. Nach Angaben des US-Finanzministeriums haben zehn der zwölf größten Fluggesellschaften erklärt, an dem im vergangenen Monat geschnürten Nothilfepaket von insgesamt 2,2 Billionen US-Dollar für die Bevölkerung und die Wirtschaft teilhaben zu wollen. Die Fluglinien sollen nun 25 Milliarden Dollar an Direkthilfe erhalten, damit in den kommenden Monaten weiterhin Gehälter und Sozialleistungen für die Beschäftigten gezahlt werden können. US-Finanzminister Steven Mnuchin erklärte, mit der Finanzspritze werde man die "amerikanischen Arbeiter unterstützen und dazu beitragen, die strategische Bedeutung der Luftfahrtindustrie zu erhalten und gleichzeitig eine angemessene Entschädigung für die Steuerzahler zu ermöglichen." Mnuchin sagte weiter, die Gespräche mit einigen anderen Fluggesellschaften liefen weiter. Zudem arbeite man auch an Leitlinien einer Finanzhilfe für die Frachtunternehmen. Am Freitag hatte das Finanzministerium erklärt, die großen Fluggesellschaften müssten 30 Prozent der Hilfsgelder zurückzahlen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 1Q, Minneapolis

12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 1Q, Charlotte

13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 1Q, New York

14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 1Q, New York

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Empire State Manufacturing Index April PROGNOSE: -32,5 zuvor: -21,5 14:30 Einzelhandelsumsatz März PROGNOSE: -8,0% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: -5,0% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung März Industrieproduktion PROGNOSE: -3,5% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 73,7% zuvor: 77,0% 16:00 Lagerbestände Februar PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Beige Book

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Indikation 2.836,25 -0,59% Nasdaq-100-Indikation 8.661,00 -0,63% Nikkei-225 19.557,26 -0,42% Hang-Seng-Index 24.313,88 -0,50% Kospi Kein Handel Shanghai-Composite 2.819,56 -0,27% S&P/ASX 200 5.459,80 -0,52%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Behauptet - Ungewöhnlich wenig Bewegung in den volatilen Coronavirus-Pandemie-Zeiten zeigen die ostasiatischen Aktienmärkte am Mittwoch. Auf die Stimmung drückt unter anderem die globale Konjunkturprognose des Internationalen Währungsfonds, die vor wenigen Wochen noch auf ein Plus von über 3 Prozent lautete und nun 2020 eine Schrumpfung von 3 Prozent sieht. Daran dürften auch die in manchen Staaten begonnenen und in anderen diskutierten Versuche einer allmählichen Rückkehr zur Normalität nichts ändern. Positiv zur Kenntnis genommen werden dürfte von den Marktakteuren, dass die chinesische Zentralbank zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Krise einen mittelfristigen Zinssatz zur Refinanzierung von Finanzinstituten gesenkt hat. Asienexperte Sameer Goel von der Deutschen Bank rechnet zwar in der zweiten Jahreshälfte mit einer Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität bei gleichzeitig abflachenden Neuinfektionszahlen. Dieser Prozess werde sich aber lange hinziehen und sei mit eine ganzen Reihe von Unsicherheiten behaftet.

US-NACHBÖRSE

Die Einigung der US-Luftfahrtgesellschaften mit dem US-Finanzministerium auf ein finanzielles Hilfspaket zur Überwindung der Corona-Pandemie-Krise sorgte bei den entsprechenden Aktien für eine Kursrally. Bei dem Programm soll es um ein Volumen von über 50 Milliarden Dollar gehen. Auf Nasdaq.com schossen die in den vergangenen Wochen schwer gebeutelten Kurse von American Airlines Group um knapp 11, Delta Air Lines und United Airlines um knapp 10, Southwest um über 7 und Jetblue um 16 Prozent nach oben. Für J.B. Hunt Transportation Services ging es um 4,2 Prozent aufwärts. Das Transportunternehmen hatte Erstquartalszahlen vorgelegt, die sowohl beim Nettogewinn wie beim Umsatz die Erwartungen der Analysten leicht übertrafen. Teladoc Health wurden um 2,1 Prozent nach oben genommen. Das Unternehmen, das Technologie für Online-Arzt-Sprechstunden anbietet, hatte von einer Verdopplung der Online-Arztbesuche im vergangenen Monat und einer noch nie gesehenen Nachfrage nach seinen Dienstleistungen gesprochen. Im bisherigen Jahresverlauf legte die Aktie bereits fast 90 Prozent an Wert zu.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.949,76 2,39 558,99 -16,08 S&P-500 2.846,06 3,06 84,43 -11,91 Nasdaq-Comp. 8.515,74 3,95 323,32 -5,09 Nasdaq-100 8.692,16 4,31 359,42 -0,47 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,16 Mrd 1,16 Mrd Gewinner 2.229 750 Verlierer 745 2.214 unverändert 52 42

Sehr fest - Für Zuversicht sorgten die jüngste Coronavirus-Fallzahlen, die Hoffnungen schürten, dass in vielen Ländern die Pandemie den Höhepunkt überschritten haben könnte. Zuversichtlich stimmten daneben auch chinesische Handelsbilanzzahlen, die besser ausgefallen waren als erwartet. Vor allem Technologiewerte gehörten zu den Favoriten. Der Nasdaq-Composite ließ den Bärenmarkt-Modus hinter sicn, nachdem er von seinem Tief bereits wieder 20 Prozent gutmachen konnte. Johnson & Johnson setzte im Auftaktquartal mehr um und verdiente mehr als Analysten erwartet hatten. Die Aktie stieg um 4,7 Prozent. Die Quartalszahlen der beiden Banken JP Morgan und Wells Fargo wurden zunächst positiv aufgenommen, doch wurde der Markt im Verlauf zunehmend skeptisch. Für JP Morgan ging es schließlich um 2,1 Prozent nach unten für Wells Fargo um 3,7 Prozent. Beide Banken hatten wegen höoherer Rückstellungen einen Gewinneinbruch verzeichnet. Amazon setzten ihre Rally der vergangenen Tage fort und steigerten sich um weitere 5,3 Prozent. Die Aktie markiert mit knapp 2.292 Dollar ein neues Allzeithoch. Das Unternehmen gilt als Profiteur der Corona-Krise. Apple stellte ein neues Programm zur Auswertung von Mobilitätsdaten vor, das die Bemühungen zur Eindämmung der unterstützen könnte. Die Aktie rückte um 5,1 Prozent vor. Die Boeing-Aktie verlor dagegen 3,6 Prozent. Der Flugzeugbauer verlor im März Bestellungen für mehr als 300 Maschinen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,22 -2,4 0,24 -98,7 5 Jahre 0,41 -4,1 0,45 -151,3 7 Jahre 0,60 -3,7 0,64 -164,8 10 Jahre 0,74 -2,6 0,77 -170,4 30 Jahre 1,40 -0,9 1,41 -167,0

Staatsanleihen erfuhren Zulauf. Steigende Notierungen drückten die Zehnjahresrendite um 2,6 Basispunkte auf 0,74 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 11:18h % YTD EUR/USD 1,0964 -0,2% 1,0982 1,0935 -2,2% EUR/JPY 117,44 -0,2% 117,66 117,50 -3,7% EUR/GBP 0,8707 +0,1% 0,8699 0,8713 +2,9% GBP/USD 1,2593 -0,3% 1,2625 1,2556 -5,0% USD/JPY 107,12 -0,0% 107,14 107,45 -1,5% USD/KRW 1215,73 +0,4% 1211,40 1215,61 +5,3% USD/CNY 7,0572 +0,1% 7,0486 7,0592 +1,4% USD/CNH 7,0613 +0,2% 7,0475 7,0619 +1,4% USD/HKD 7,7512 -0,0% 7,7515 7,7509 -0,5% AUD/USD 0,6383 -0,9% 0,6442 0,6395 -8,9% NZD/USD 0,6050 -0,9% 0,6107 0,6098 -10,1% Bitcoin BTC/USD 6.917,51 +0,8% 6.859,51 6.801,26 -4,1%

Der Dollar fiel zurück und wird nach Überzeugung der Analysten der Bank MUFG auch weiter abwerten. Die japanische Bank verwies auf die "aggressiven" geldpolitischen Lockerungen, mit denen die US-Notenbank die Folgen der Corona-Krise zu mildern versucht. Die Bilanz der Notenbank werde in den kommenden Monaten in "beispiellosem" Tempo aufgebläht werden, so MUFG zu den jüngsten Maßnahmen Lockerungsmaßnahmen im Volumen von 2,3 Billionen Dollar. Der WSJ-Dollar-Index, der den Wert des Greenback zu einem Korb aus anderen Währungen misst, sank um 0,6 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 20,48 20,11 +1,8% 0,37 -65,9% Brent/ICE 29,89 29,60 +1,0% 0,29 -53,4%

