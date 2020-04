Sehr geehrte Damen und Herren, die Vergangenheit zeigt, dass die Gefahren eines länger währenden Absturzes nicht so schnell verschwinden wie sie gekommen sind. Die Welle schlechter Wirtschaftsnachrichten steht uns erst noch bevor. Die Finanzkrise der Jahre 2008 und 2009 ist dafür ein "gutes" Beispiel. Nach dem ersten Crash in den Monaten September und Oktober (2008) folgte eine kurzfristige technische Erholung. Diese mündete dann allerdings im Frühjahr 2009 in einen erneuten Absturz mit neuen Tiefständen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...