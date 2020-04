ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für L'Oreal von 247 auf 230 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen der virusbedingten Zunahme an Ausgangssperren und -beschränkungen habe er seine Schätzung für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft im laufenden Jahr deutlich gekappt, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechne nun etwa mit einem deutlich geringeren Absatz an Sonnenschutzprodukten sowie in der Sparte Professional, die Haarpflegeprodukte für Friseursalons herstellt./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2020 / 03:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120321

