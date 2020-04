LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat Hennes & Mauritz mit "Overweight" und einem Kursziel von 180 schwedische Kronen in die Bewertung aufgenommen. Der Markt unterschätze das widerstandsfähige Geschäftsmodell des Modekonzerns in der gegenwärtigen Corona-Krise sowie das langfristige Umsatz- und Margenpotenzial der Schweden, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Deshalb und aus weiteren Gründen ziehe er die H&M-Aktie jener des Wettbewerbers Inditex vor./edh/ims



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2020 / 15:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2020 / 15:55 / GMT



SE0000106270

