Anzeige
Mehr »
Login
Mittwoch, 15.04.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 627 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0JDKP ISIN: AU000000CHN7 Ticker-Symbol: C8U 
Stuttgart
15.04.20
09:34 Uhr
0,564 Euro
+0,259
+84,92 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
CHALICE GOLD MINES LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CHALICE GOLD MINES LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,5620,58010:16
0,5620,57810:12
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CHALICE GOLD MINES
CHALICE GOLD MINES LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CHALICE GOLD MINES LIMITED0,564+84,92 %