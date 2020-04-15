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COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS14,800+2,78 %
CONSOL COAL RESOURCES LP4,757-4,87 %
ENERGY TRANSFER LP5,526+4,09 %
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