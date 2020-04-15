DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CEDAR FAIR LP 7CF US1501851067 BAW/UFN
ENERGY TRANSFER L.P. 48E US29273V1008 BAW/UFN
COMPASS DIV. HLDGS SBI 5CX US20451Q1040 BAW/UFN
CHENIERE ENERGY PART.L.P. C64 US16411Q1013 BAW/UFN
RESTAURANT BRANDS INT.UTS 0RT CA76090H1038 BAW/UFN
CALUMET SPEC. PRODS UTS C1A US1314761032 BAW/UFN
ALLIANCE RES PARTS UTS AR6 US01877R1086 BAW/UFN
CONSOL COAL RES UTS 62C US20855T1007 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CEDAR FAIR LP 7CF US1501851067 BAW/UFN
ENERGY TRANSFER L.P. 48E US29273V1008 BAW/UFN
COMPASS DIV. HLDGS SBI 5CX US20451Q1040 BAW/UFN
CHENIERE ENERGY PART.L.P. C64 US16411Q1013 BAW/UFN
RESTAURANT BRANDS INT.UTS 0RT CA76090H1038 BAW/UFN
CALUMET SPEC. PRODS UTS C1A US1314761032 BAW/UFN
ALLIANCE RES PARTS UTS AR6 US01877R1086 BAW/UFN
CONSOL COAL RES UTS 62C US20855T1007 BAW/UFN
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