DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

CEDAR FAIR LP 7CF US1501851067 BAW/UFN

ENERGY TRANSFER L.P. 48E US29273V1008 BAW/UFN

COMPASS DIV. HLDGS SBI 5CX US20451Q1040 BAW/UFN

CHENIERE ENERGY PART.L.P. C64 US16411Q1013 BAW/UFN

RESTAURANT BRANDS INT.UTS 0RT CA76090H1038 BAW/UFN

CALUMET SPEC. PRODS UTS C1A US1314761032 BAW/UFN

ALLIANCE RES PARTS UTS AR6 US01877R1086 BAW/UFN

CONSOL COAL RES UTS 62C US20855T1007 BAW/UFN

