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ALLIANCEBERNSTEIN
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP Chart 1 Jahr
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ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP19,150-4,66 %
CNX MIDSTREAM PARTNERS LP8,769+4,49 %
CSI COMPRESSCO LP0,510+6,32 %
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP3,546+43,33 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP14,916-0,13 %
ENVIVA PARTNERS LP27,695+3,36 %
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP13,052+0,23 %