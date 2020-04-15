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GENESIS ENERGY LP
GENESIS ENERGY LP Chart 1 Jahr
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GENESIS ENERGY LP4,231-6,46 %
MPLX LP11,656+3,17 %
PBF LOGISTICS LP6,557+10,54 %
SPRAGUE RESOURCES LP11,634-0,94 %
SUNOCO LP17,376+8,84 %
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP5,110+4,78 %