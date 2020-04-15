DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
GENESIS ENERGY L.P. GE3 US3719271047 BAW/UFN
SUNOCO L.P. UTS US86765K1097 BAW/UFN
MPLX L.P. UTS M0X US55336V1008 BAW/UFN
PBF LOGISTICS LP UTS 11P US69318Q1040 BAW/UFN
WESTERN MIDSTR.PART.UTS 1WG US9586691035 BAW/UFN
SPRAGUE RESOURCES LP UTS 7SG US8493431089 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
GENESIS ENERGY L.P. GE3 US3719271047 BAW/UFN
SUNOCO L.P. UTS US86765K1097 BAW/UFN
MPLX L.P. UTS M0X US55336V1008 BAW/UFN
PBF LOGISTICS LP UTS 11P US69318Q1040 BAW/UFN
WESTERN MIDSTR.PART.UTS 1WG US9586691035 BAW/UFN
SPRAGUE RESOURCES LP UTS 7SG US8493431089 BAW/UFN
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