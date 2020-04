DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

GENESIS ENERGY L.P. GE3 US3719271047 BAW/UFN

SUNOCO L.P. UTS US86765K1097 BAW/UFN

MPLX L.P. UTS M0X US55336V1008 BAW/UFN

PBF LOGISTICS LP UTS 11P US69318Q1040 BAW/UFN

WESTERN MIDSTR.PART.UTS 1WG US9586691035 BAW/UFN

SPRAGUE RESOURCES LP UTS 7SG US8493431089 BAW/UFN

