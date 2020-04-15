Anzeige
Mehr »
Login
Mittwoch, 15.04.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 627 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 938455 ISIN: US3152931008 Ticker-Symbol: FEG 
Stuttgart
14.04.20
09:52 Uhr
0,295 Euro
+0,085
+40,28 %
Branche
Dienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
FERRELLGAS PARTNERS LP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FERRELLGAS PARTNERS LP 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
FERRELLGAS PARTNERS
FERRELLGAS PARTNERS LP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
FERRELLGAS PARTNERS LP0,295+40,28 %
NUSTAR ENERGY LP8,828-4,71 %
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP5,819+9,85 %
SANCHEZ MIDSTREAM PARTNERS LP0,310-1,71 %
SHELL MIDSTREAM PARTNERS LP10,644+3,36 %
USA COMPRESSION PARTNERS LP7,347+31,20 %
WESTLAKE CHEMICAL PARTNERS LP14,668-1,05 %
WESTMORELAND RESOURCE PARTNERS LP0,070-11,39 %