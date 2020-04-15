DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
WESTLAKE CHE.PARTNERS UTS 15W US9604171036 BAW/UFN
FERRELLGAS PARTS UTS DL 1 FEG US3152931008 BAW/UFN
NUSTAR ENERGY L.P. N0U US67058H1023 BAW/UFN
PLAINS ALL AMER. P. DL-,1 PLM US7265031051 BAW/UFN
USA COMPRES.PA.UTS DL-,01 4UP US90290N1090 BAW/UFN
SANCHEZ MIDSTREAM PAR.UTS SHY1 US79971C2017 BAW/UFN
SHELL MIDSTR.PARTN.LP UTS 49M US8226341019 BAW/UFN
WESTMORELAND RES.PART.UTS 2OR1 US96108P1030 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
WESTLAKE CHE.PARTNERS UTS 15W US9604171036 BAW/UFN
FERRELLGAS PARTS UTS DL 1 FEG US3152931008 BAW/UFN
NUSTAR ENERGY L.P. N0U US67058H1023 BAW/UFN
PLAINS ALL AMER. P. DL-,1 PLM US7265031051 BAW/UFN
USA COMPRES.PA.UTS DL-,01 4UP US90290N1090 BAW/UFN
SANCHEZ MIDSTREAM PAR.UTS SHY1 US79971C2017 BAW/UFN
SHELL MIDSTR.PARTN.LP UTS 49M US8226341019 BAW/UFN
WESTMORELAND RES.PART.UTS 2OR1 US96108P1030 BAW/UFN
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