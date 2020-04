Das Investieren in ETFs ist eigentlich eine ziemlich einfache und zugleich renditestarke Form des Vermögensaufbaus: Man sucht sich einen Index aus, einen kostengünstigen Fonds auf diesen und bespart diesen regelmäßig. Wer dann noch langfristig durchhält und auch Korrekturen durchsteht, besitzt viel, was es benötigt, um über Jahre und Jahrzehnte viel zu bewegen. Allerdings gibt es auch in diesem Markt Versuchungen. Versuchungen in Form von etwas Speziellerem. Oder Versuchungen in andere Richtungen ...

