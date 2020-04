MADRID (dpa-AFX) - In Spanien hat sich die Inflation im März weiter abgeschwächt und lag nur noch knapp oberhalb der Nullmarke. Im Jahresvergleich seien die nach europäischem Standard ermittelten Lebenshaltungskosten (HVPI) um 0,1 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamts INE am Mittwoch nach einer zweiten Schätzung mit. Eine erste Erhebung, die noch einen Anstieg um 0,2 Prozent ausgewiesen hatte, wurde damit leicht korrigiert.



Analysten hatten eine Bestätigung der ersten Schätzung erwartet. Damit ist der Preisanstieg in Spanien im März im Jahresvergleich so schwach wie seit September 2016 nicht mehr.



Im Monatsvergleich stieg das HVPI-Preisniveau im März um 0,6 Prozent, nachdem in der ersten Schätzung ein Zuwachs um 0,7 Prozent gemeldet worden war./jkr/mf/jha/