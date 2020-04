FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem erfreulichen Start in die verkürzte Börsenwoche nach Ostern haben die Anleger ihr Pulver vorerst verschossen. Der Dax fiel am Mittwoch im frühen Handel um 0,58 Prozent auf 10 634,59 Punkte, nachdem er seit dem Tief des Corona-Crashs Mitte März fast 30 Prozent aufgeholt hatte.



Der MDax gab zur Wochenmitte moderate 0,19 Prozent auf 22 332,66 Zähler nach, während der EuroStoxx 50 0,62 Prozent auf 2899,65 Punkte verlor. In Fernost hatten sich die großen Aktienindizes zuvor eher kraftlos entwickelt, nachdem es am Vorabend in New York vor allem an der technologielastigen Nasdaq-Börse deutliche Kursgewinne gegeben hatte.



Laut dem Experten Charlie Lay von der Commerzbank war zuletzt steigender Optimismus, dass sich die Pandemie stabilisiert, das Hauptthema an den Finanzmärkten. "An den Märkten setzt man zunehmend darauf, dass die getroffenen Einschränkungen sukzessive gelockert werden könnten", kommentierte am Morgen der Helaba-Experte Christian Schmidt. Darüber spricht Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer./tih/mis



DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145