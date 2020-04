Unser Börsen-Frühstück für Sie: Die Corona-Krise dominiert weiterhin das Geschehen an den Märkten der Welt. Heute unter anderem mit einem Blick auf die Handelsunterbrechung an Xetra gestern, die Fortsetzung der Rally in den Indizes, die ersten Quartalsberichte aus den USA und die Erfolgsstory Amazon.

XERTA | Der Handel stand gestern für über viereinhalb Stunden still. Technisch Probleme haben die Zwangspause verursacht. Das ist in dieser Ausprägung ein Novum in der Computergestützten Börsengeschichte Deutschlands. Das Xetra System gilt als eines der zuverlässigsten und Besten der Welt. Auch das kann man als eine alten Gewissheiten betrachten, die dieser Tage verloren gehen. Währenddessen spielen die Indizes weiter die Karte der Erholung.

ISIN: US0231351067

