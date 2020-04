von Petra Maier, Euro am SonntagAllerdings sorgen die jüngsten Nachrichten für etwas Entspannung. So hat die Bank weiteres Einsparpotenzial in dreistelliger Millionenhöhe ausgemacht. Zudem steigt die Zahl der Privatkunden. Nun könnte auch das Kreditgeschäft angekurbelt werden. Um die Folgen der Corona-Krise für kleinere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...