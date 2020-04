April, April! Pünktlich zum Frühlingsbeginn hat Börsenlegende Warren Buffett ein paar Aktien verkauft. Getroffen hat es unter anderem die Aktien von Bank of New York Mello (WKN: A0MVKA) und Delta Air Lines (WKN: A0MQV8). Mitteilen musste Buffett diese Verkäufe nur, weil seine Holding Berkshire Hathaway (WKN: 854075) mit mehr als 10 % an diesen Unternehmen beteiligt war. Kaufen und für immer halten? Das kann sich auch ein Warren Buffett offenbar nicht in jeder Marktphase leisten. Klar ist: Mit diesen ...

