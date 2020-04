Neuer Kunde für Wirecard: Der Zahlungsabwickler aus Aschheim hat die türkische Sport-Streaming-Plattform S Sport Plus als Kunden gewonnen. Wirecard wickelt künftig sämtliche Zahlungsvorgänge ab, dies beinhaltet sowohl die einmalige Neukundenanmeldung als auch wiederkehrende Abonnement-Zahlungen.S Sport Plus gehört als Tochtergesellschaft zur Saran Group, einem der internationalen Unternehmen für die Verbreitung von Medieninhalten. S Sport Plus bietet monatlich mehr als 300 Stunden Live-Streaming ...

Den vollständigen Artikel lesen ...