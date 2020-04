Mehr als 1200 Solarmodule sollen für das Photovoltaik-Kraftwerk an der Südseite einer Staumauer auf 2100 Höhenmetern installiert werden. Der Schweizer Energiekonzern Axpo plant ein vergleichbares Projekt, doch die Anlage von EWZ wird schon in diesem Jahr realisiert.In der Schweiz scheint sich ein kleiner Wettlauf zu entspannen, wer die erste hochalpine Photovoltaik-Anlage realisiert. Vor wenigen Tagen verkündete der Energiekonzern Axpo, die Genehmigungen für seine 2-Megawatt-Anlage an der Muttsee-Staumauer auf fast 2500 Höhenmetern erhalten zu haben. Die Pläne sehen eine Realisierung des Kraftwerks ...

Den vollständigen Artikel lesen ...