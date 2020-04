Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Palma (pts012/15.04.2020/10:05) - Dropshipping: der Weg in die finanzielle Unabhängigkeit und in eine flexible und ortsunabhängige Tätigkeit? Ja, finden die Dropshipping-Experten Jasmin Hoffmann und Fabian Siegler. Beim Dropshipping, auf deutsch "Streckenhandel", verkauft der Händler Waren online, ohne diese zuvor eingekauft und gelagert zu haben. Hoffmann und Siegler erzielen mit ihren eigenen Mentoren-Leistungen überdurchschnittliche Ergebnisse. Außerdem vertreiben sie schlüsselfertige, erfolgreich bestehende Webshops an B2B-Kunden und geben ihr Wissen in Workshops und Schulungen weiter - seit Oktober 2019 verlegen die beiden auch das "Dropshipping Magazine" unter https://dropshipping-magazine.rocks/ und in Print-Version.



"Wir arbeiten mit vielen EU-Dropshippern zusammen - über unsere Webshops, unsere Online-Seminare und Workshops. Diese teilen oder leben sogar bereits unseren Dropshipping-Traum von Unabhängigkeit, Freiheit und Erfolg", so die Geschäftsführerin Jasmin Hoffmann. "Für diese Auszubildenden, Kollegen, Partner und natürlich auch für alle Interessierten und Neueinsteiger bieten wir jetzt unsere Merchandising-Kollektion. So haben Dropshipper ihre Motivation und uns als ihre Mentoren immer mit dabei. In der Sonne, am Strand oder im Homeoffice ist so das übergeordnete Ziel immer vor Augen."



Die EXPERTISEROCKS-Kollektion umfasst Caps, T-Shirts und Polohemden, Swim- und Beachwear. Die Kollektion ist bewusst dem Freedom-Motto anhängig, es geht darum das Hamsterrad zu verlassen. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemi kommt ein weiterer Aspekt hinzu. Es symbolisiert ein Stück Freiheit inmitten der Ausgangs- und Kontaktsperre. Dropshipping steht für ortsunabhängiges Arbeiten. Und gerade weil derzeit die Reisemöglichkeiten drastisch beschränkt sind, steht Freedom und Dropshipping für ein und das gleiche!



Außerdem steht EU-Dropshipping auch für Auswandern, ein weiteres Stück Freiheit. Die Beachware-Kollektion verdeutlicht genau das. Was gibt es Cooleres, als sein Business vom Strand & Palmen umringt zu managen? In passender Freedom-Badeshort oder Badeanzug versteht sich.



Außerdem finden Dropshipping-Fans das weltweit erste Dropshipping-Brettspiel und ein exklusives Wandbild in hochwertigem Keilrahmen im Sortiment. Das Design ist farbenfroh, extravagant und betont mit einem Augenzwinkern die Vorteile und Ziele von Dropshipping. Die Unikate, handgezeichnete Grafiken, sind Highlights der Kollektion. Das Mentoren-Duo ist nämlich ein Teil der Bildgebung. Die Kollektion ist streng limitiert und abrufbar unter: https://home.dropshipping.university/



(Ende)



Aussender: EXPERTISEROCKS SL Ansprechpartner: Jasmin Hoffmann Tel.: +49 305 200 489 28 E-Mail: info@expertise.rocks Website: home.dropshipping.university/



Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200415012



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH http://www.pressetext.com - Die inhaltliche Verantwortung für redaktionelle Meldungen (pte) liegt bei pressetext, für Pressemitteilungen (pts) beim jeweiligen Aussender. Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem Redaktionsservice unter info@pressetext.com oder Tel. +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresApril 15, 2020 04:05 ET (08:05 GMT)