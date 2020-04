Beide waren bislang bei der UBS tätig und stossen am 1. August 2020 zu Vontobel, wie das Institut am Mittwoch mitteilte.Sie verfügen den Angaben zufolge über mehrjährige Erfahrung in der Beratung von vermögenden Schweizer Privatkunden und sind mit der Region Basel eng verbunden. "Basel zählt in unserem Heimmarkt Schweiz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...