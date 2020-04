Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hat am Mittwoch erst mal wieder den Rückwärtsgang eingelegt, nachdem man an den Märkten zuletzt ja sehr viel Optimismus gespürt hatte. Der Markt wartet unter anderem gespannt, was Bundeskanzlerin Angela Merkel am Nachmittag mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer zum Thema Lockerung bei den Einschränkungen besprechen wird. Die jüngsten Prognosen des IWF machten deutlich, dass wir mitten in der Rezession stecken. Die Organisation erwartet für die Wirtschaftsleistung der Eurozone in 2020 ein Minus von 7,5 Prozent.