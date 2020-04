Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Ölpreis ist durch die Corona-Krise in den Sinkflug geraten. Was bringen die Förderkürzungen der OPEC+? Rohstoffexperte Michael Blumenroth von der Deutschen Bank nimmt den Ölpreis genauer unter die Lupe. Wo gerade Unterschiede bei den Sorten Brent und WTI liegen und wie sich das "schwarze Gold" in Zukunft entwickeln könnte, mehr dazu im vollständigen Interview.