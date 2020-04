Das Bankhaus Metzler erwartet für die Automobilbranche in diesem Jahr aufgrund des Lockdowns den "größten Einbruch seit Ende des Zweiten Weltkriegs". Nach Ansicht von Metzler-Analysten Jürgen Pieper dürfte der Rückgang bei den Neuwagenverkäufen in diesem Jahr weltweit um bis zu 18 Prozent unter dem Wert von 2019 liegen. Und in Europa könnten die Neuwagenverkäufe sogar um über 30 Prozent fallen. Das setzt heute Autowerten kräftig zu, die in einem insgesamt schwachen Gesamtmarktumfel..

