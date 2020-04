PARIS (dpa-AFX) - Die Internationale Energieagentur (IEA) rechnet wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise mit einem beispiellosen Rückgang der Nachfrage nach Rohöl. Im laufenden Jahr dürfte die Nachfrage um 9,3 Millionen Barrel pro Tag einbrechen, hieß es im Monatsbericht des Interessenverbands von Industriestaaten, der am Mittwoch in Paris veröffentlicht wurde. In dem Bericht ist von einem rekordstarken Rückgang der Nachfrage die Rede.



Vor allem im April dürfte die Nachfrage nach Rohöl von der Corona-Krise hart getroffen werden. Die IEA-Experten erwarten einen Einbruch des globalen Treibstoffverbrauchs um nahezu ein Drittel. Mit dem Rückgang dürfte im April ein Niveau erreicht werden, dass es zuletzt 1995 gegeben hatte.



Am Ölmarkt sind die Preise nach Veröffentlichung der IEA-Prognose gesunken. Der Preis für US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel am Vormittag bis auf 19,20 US-Dollar je Barrel und damit auf den tiefsten Stand seit 2002./jkr/mf/mis