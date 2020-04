Hilpert electronics ist seit Ende 2019 Vertriebspartner von Seica Deutschland in der Schweiz. Seica Deutschland bearbeitet als Vertriebstochter des italienischen Herstellers von automatischen Testsystemen und Selektivlötanlagen Seica SpA den deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen bietet eine umfangreiche Palette an Testlösungen für elektronische Systeme an und hat sich in den letzten Jahren im deutschsprachigen Raum stark etabliert. Der Schweizer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...