HELSINKI (dpa-AFX) - Die finnische Regierung hebt die in der Corona-Krise erlassenen Reisebeschränkungen für die Region um die Hauptstadt Helsinki auf. Nach Rücksprache mit den Behörden sehe man keine rechtliche Grundlage mehr dafür, die Bewegungsfreiheit zwischen der südlichen Landschaft Uusimaa rund um Helsinki und dem Rest Finnlands weiterhin einzuschränken, sagte Ministerpräsidentin Sanna Marin am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Die Maßnahme für die bevölkerungsreichste Region des Landes werde noch am Mittwoch aufgehoben.



Die Regierung rate aber weiter vor Reisen zu den Sommerhäusern und physischem Kontakt ab, sagte Marin. Die Lage sei weiter ernst, Finnland habe auch noch nicht die Spitze der Epidemie erreicht.



In Uusimaa wohnen mehr als 30 Prozent der rund 5,5 Millionen Einwohner Finnlands. Marin hatte es Ende März verboten, in die Region hinein- oder aus ihr herauszufahren, weil dort der Großteil der Corona-Infektionen im Land aufgetreten war. Von den bisher knapp 3200 Infektionsfällen in Finnland sind fast 2000 aus Uusimaa gemeldet worden. Bisher sind 64 Menschen mit Covid-19-Erkrankung im Land gestorben./trs/DP/mis