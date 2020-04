Linz (www.anleihencheck.de) - In ihrer jüngsten Zinssitzung vergangene Woche strafften die Währungshüter der Ungarischen Zentralbank (MNB) überraschend ihre Geldpolitik, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Änderungen würden zunächst die Erhöhung des Einlagesatzes am unteren Ende, sowie die Erhöhung der Kreditzinsen auf der Oberseite des Zinskorridors betreffen. Obwohl die Notenbanker dem "Dreh an der Zinsschraube" mit weiteren beschlossenen Maßnahmen zur Ausweitung des Anleihekaufkaufprogramms (QE) durchaus geldpolitische Lockerungsmaßnahmen zur Bewältigung der aktuellen Krise gegenübergestellt hätten, würden die Marktteilnehmer die geldpolitischen Entscheidungen offenbar als "Sinneswandel" der Notenbanker bewerten, welche in den Monaten zuvor selbst einer übers Ziel hinaus schießenden Inflation nicht mit Zinserhöhungen begegnet seien. ...

