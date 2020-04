FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 385 (460) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 2000 (2400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS CAPITAL & COUNTIES TARGET TO 160 (200) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 3400 (3600) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS GRAINGER PLC PRICE TARGET TO 265 (270) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 740 (810) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS LONDONMETRIC PROPERTY TARGET TO 210 (220) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS NEWRIVER PRICE TARGET TO 90 (200) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS SEGRO PLC PRICE TARGET TO 900 (980) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 525 (740) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1098 (1344) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 125 (130) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS UNITE GROUP PRICE TARGET TO 1065 (1320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 935 (1150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASSURA GROUP PRICE TARGET TO 85 (81) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HAMMERSON TO 'OVERWEIGHT' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 115 (190) P - BARCLAYS RAISES LAND SECURITIES TO 'OVERWEIGHT' ('UW') - TARGET 745 (870) PENCE - BARCLAYS RAISES PRIMARY HEALTH PROPERTIES TARGET TO 170 (168) P - 'OVERWEIGHT' - BERNSTEIN RAISES DIAGEO TO 'OUTPERFORM' (MARKET-PERF,) - PRICE TARGET 3060 (3040) PENCE - CITIGROUP CUTS AB FOODS TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 2000 (2400) PENCE - CITIGROUP CUTS MARKS & SPENCER TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 120 (265) PENCE - CITIGROUP RAISES DUNELM GROUP TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 840 (1035) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS BAT PRICE TARGET TO 4070 (4250) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS IMPERIAL BRANDS TARGET TO 2300 (2850) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES RECKITT BENCKISER TO 'NEUTRAL' (UNDERP,) - PRICE TARGET 5900(5550)P - GOLDMAN CUTS EQUINITI PRICE TARGET TO 260 (300) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS FERGUSON PRICE TARGET TO 6670 (8223) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 52 (78) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1060 (1609) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 7575 (7475) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 533 (549) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 1800 (2210) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ASOS TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 3500 (3800) PENCE - LIBERUM CUTS UDG HEALTHCARE PRICE TARGET TO 900 (970) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RESUMES CARD FACTORY WITH 'BUY' - TARGET 100 PENCE - MAINFIRST RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 8800 (8100) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 3200 (4400) P - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 8600 (8250) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MS RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 3700 (2800) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 1100 (1300) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS RIGHTMOVE TO 'UNDERPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 440 (550) P - RBC RAISES BRITVIC TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 830 (920) PENCE



- RBC CUTS AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 460 (530) PENCE - 'SECTOR PERFORM'



