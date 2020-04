Im schwachen Marktumfeld kommt am Mittwoch auch die Nordex-Aktie nicht ungeschoren davon. Nach der Erholung in den vergangenen Tagen fallen die Papiere des Turbinenbauers wieder unter die 8,00-Euro-Marke. Es gibt aber auch gute Nachrichten. So konnte die Produktion in Spanien wieder starten.Sowohl die zwei Werke für die Montage von Maschinenhäusern in Barásoain und La Vall d'Uixó als auch das für die Produktion von Rotorblättern in Lumbier mussten im März vorübergehend geschlossen werden. Wie das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...