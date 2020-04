BERLIN (dpa-AFX) - Weniger Menschen als im Vorjahr hatten 2019 bei der Arbeit oder auf dem Weg dorthin Unfälle. Wie die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) am Mittwoch mitteilte, wurden rund 874 000 Arbeitsunfälle und damit 0,4 Prozent weniger als im Vorjahr gemeldet. Die Zahl der Wegeunfälle sank um 0,9 Prozent auf rund 187 000.



816 der Wege- und Arbeitsunfälle endeten 2019 tödlich, das sind 86 mehr als im Vorjahr. Der Anstieg geht laut der DGUV fast vollständig auf die Entwicklung bei den Arbeitsunfällen zurück - diese seien um 20,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. "Der Grund: Bei 82 Fällen handelt es sich um Todesfälle aus den Jahren 2000 bis 2005, die bedingt durch den Abschluss von Strafprozessen erst 2019 in die Statistik aufgenommen werden konnten", so die DGUV. Diese ist der Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen.



Bei den Schulunfällen registrierte die DGUV einen leichten Anstieg um 1,0 Prozent auf rund 1,175 Millionen. Sechs von ihnen endeten tödlich, das seien vier weniger als 2018. Die Zahl der tödlichen Unfälle auf dem Weg zu Bildungseinrichtungen stieg allerdings um 16 auf 41. Diese Zahl entspreche dem langjährigen Mittel, hieß es./csd/DP/mis