++ Deutschland wird den Lockdown voraussichtlich bis zum 3. Mai verlängern ++ DE30 unterschreitet 10.500 Punkte, Marktgeometrie im Fokus ++ Fitch stuft Daimler (DAI.DE) auf BBB+ mit stabilem Ausblick herab ++Die Aktien in Europa ziehen sich zurück, da die Verlängerung des Lockdowns die Hoffnung auf einen schnellen wirtschaftlichen Aufschwung zunichte macht. Der DE30 unterschreitet die 10.500 Punkte und gibt die gestrigen Kursgewinne vollständig ab. Die harten Daten aus den USA für März (Einzelhandelsumsätze: 14:30 Uhr / Industrieproduktion: 15:15 Uhr) könnten am Nachmittag für zusätzliche Volatilität sorgen. Osterfeiertage beeinträchtigen Daten Die Coronavirus-Daten aus Deutschland haben sich in letzter Zeit verbessert. Das Land hat etwas mehr als 132 Tsd. bestätigte Fälle und die Zahl der neu gemeldeten Fälle ist bereits seit sechs Tagen rückläufig. ...

