NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Roche von 370 auf 360 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Peter Welford in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick zu den Quartalsberichten der Pharmabranche. Er bleibt zwar von den Schweizern überzeugt, ist für das erste Quartal aber eher zurückhaltend./ag/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2020 / 14:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2020 / 19:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012032048

