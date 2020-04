NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Astrazeneca von 7475 auf 7575 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Dies schrieb Analyst Peter Welford in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick zu den Quartalsberichten der Pharmabranche. Bei den Briten erwartet er eine Bestätigung der Jahresziele. Wegen der Corona-Krise sei dennoch mit vorsichtigen Tönen zu rechnen./ag/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2020 / 14:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2020 / 19:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0009895292

