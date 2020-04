Der Bernecker Börsenkompass versteht sich nicht als Einbahnstraße. Wir arbeiten gerne interaktiv. Soll heißen: Sie als Abonnent sind Teil des Produkts und arbeiten mit, den Service in Ihrem Sinne zu gestalten und zu verbessern. Das klappt erfahrungsgemäß am besten, wenn Sie Ihre Wünsche, Anregungen und Fragen an uns herantragen. Das haben Sie in den letzten Wochen wieder zahlreich getan. Unten finden Sie unsere Antworten auf Ihre Fragen.

Ein kleiner Hinweis vorab: Unsere Schwerpunkte sind Aktien, Devisen und Rohstoffe. Bitte sehen Sie uns nach, dass wir keine Empfehlungen zu Anlageprodukten geben, die nicht zu unserem Investmenthorizont gehören. Der Hintergrund ist ganz einfach: Wir konzentrieren uns auf das Geschäft, das wir beherrschen und geben nur dann eine Einschätzung zu einem Investment ab, wenn wir mit dem Metier vertraut sind.

1) Die Aktien-Indizes sind zuletzt deutlich gestiegen. Sie fahren im Börsenkompass einen selektiv-defensiven Kurs. Warum?

Voreilige Euphorie ist ein typisches Kennzeichen in Krisenzeiten. Anleger neigen dazu, Probleme schneller als geboten ad acta zu legen und die Warnsignale im Kopf zu überstimmen. Dies führt zu den allseits bekannten Bärenmarkt-Rallys, die länger währende Abwärtsphasen an den Märkten unterbrechen. Trotz der massiven Geldflut seitens der Notenbanken bleiben wir kühl, was Käufe auf breiter Basis angeht. Wir stellen Aspekte wie desaströse Quartalszahlen (siehe gestern beispielhaft JP Morgan und Wells Fargo), wegfallende Dividenden und Aktienrückkäufe sowie die Entwicklung von Weltwirtschaft und Arbeitsmarkt den Maßnahmen von Politik und Notenbanken gegenüber und kommen zu dem Ergebnis, dass der jüngste Kursanstieg keine ausreichende Substanz birgt. Daher bleibt es zunächst bei selektiven Neu- oder Zukäufen wie Fresenius, Sixt oder auch Amazon, die sich in den vergangenen Wochen ausgesprochen erfreulich entwickelt haben.

2) Wie schätzen Sie die Entwicklung von Gold ein?

