Der Einbruch der Weltwirtschaft und des privaten Konsums in Deutschland haben bereits Spuren hinterlassen. In der zweiten Jahreshälfte hofft das Bundeswirtschaftsministerium auf eine beginnende Erholung der Wirtschaft. Doch alle Prognose sind noch mit großer Unsicherheit behaftet.Das Bundeswirtschaftsministerium veröffentlichte am Mittwoch die Zahlen zur "wirtschaftlichen Lage in Deutschland im April 2020". Die allgemeine Lage wird dabei wie folgt eingeschätzt: "Deutsche Wirtschaft wegen Corona in der Rezession". Dies habe bereits im März eingesetzt und werde voraussichtlich bis zur Jahresmitte ...

