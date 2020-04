Bildung, Arbeit, Wohnen, Freizeit - das sind die Säulen der Lebenshilfe Unterer Niederrhein. Seit über 50 Jahren bietet die Werkstätte für Menschen mit Handicap, ihren Familien und Betreuern ein vielfältiges Arbeits-, Informations- und Betreuungsangebot. Beim Start im August 1968 nahm die Lebenshilfe Werkstatt ihre Arbeit auf. Damals war es Neuland auf allen Ebenen. Was klein begann, ist heute einer der größten Arbeitgeber der Region. Über 1.100 Menschen mit und ohne Handicap arbeiten in den Werkstätten in Alpen-Veen, Rees-Groin und Wesel.Die Werkstätten bieten individuelle Förderung und qualifizierte ...

