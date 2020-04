Die Deutsche Energie-Agentur (Dena) hat das private Ladeinfrastruktur-Potenzial in Deutschland untersucht. Demnach dürften gerade in Ballungsgebieten die benötigten Stellplätze mit Lademöglichkeit auch in den kommenden Jahren zu selten sein. Für Verbraucher, die in Gebäuden mit ein oder zwei Wohneinheiten leben, sieht die zusammen mit Prognos erstellte Studie in den kommenden Jahren in den meisten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...