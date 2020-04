Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Online-Handel ist in Zeiten von Corona bei einigen Produkten die einzige Möglichkeit, einzukaufen. Wer sind die Profiteure? Zertifikateexpertin Vivien Sparenberg von Vontobel blickt in der Sendung Zertifikate Aktuell auf die Änderungen, die sich im Zuge der Corona-Krise auch im Shopping-Verhalten und beim Bezahlen ergeben haben. Ob sich das auch nach der Krise bemerkbar machen könnte und welche Unternehmen davon profitieren könnten, mehr dazu in der vollständigen Sendung.