Wie soll die Wirtschaft nach Corona aussehen? "Grün", fordert eine ungewöhnliche Koalition aus europäischen Unternehmerchefs, Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen sowie einigen Politikern. In dem Aufruf heißt es: "Covid 19 wird den Klimawandel und die Zerstörung der Natur nicht verschwinden lassen." Der Aufruf wurde in Zeitungen in Frankreich, Belgien, Italien, Portugal, Spanien und der Slowakei publiziert. Schon […]Wie soll die Wirtschaft nach Corona aussehen? "Grün", fordert eine ungewöhnliche Koalition aus europäischen Unternehmerchefs, Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...