BERLIN (Dow Jones)--Die Kontrollen an den deutschen Binnengrenzen werden zunächst bis zum 4. Mai fortgeführt. Darüber habe Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) das Corona-Kabinett informiert, wie sein Sprecher Björn Grünewälder in Berlin mitteilte. Betroffen sind die Grenzen zur Schweiz, zu Frankreich, Luxemburg, Dänemark sowie die Luftgrenzen zu Italien und Spanien. Dies sei notwendig, "um die Infektionsgefahren durch das Coronavirus weiter erfolgreich einzudämmen", erklärte Grünewälder. Ausgenommen von den strengen Maßnahmen sind vorläufig Belgien und die Niederlande. Seehofer will die Einzelheiten zu den Grenzkontrollen noch mit den Länderkollegen beraten.

April 15, 2020 07:02 ET (11:02 GMT)

